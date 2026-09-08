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Seluruh KRL Baru INKA Masuk Bengkel, Ini Dampaknya ke Penumpang

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |16:53 WIB
Seluruh KRL Baru INKA Masuk Bengkel, Ini Dampaknya ke Penumpang
Seluruh KRL Baru INKA Masuk Bengkel, Ini Dampaknya ke Penumpang (Foto: KCI)
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JAKARTA - KRL baru buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA masuk bengkel karena harus menjalani perawatan. INKA bersama tim KAI Commuter serta pemangku kepentingan terkait melaksanakan perawatan rangkaian sarana KRL atau general check up terhadap tujuh rangkaian KRL seri iE305 produksi INKA.

Dampak dari kereta INKA masuk bengkel, ada penyesuaian perjalanan KRL. KAI Commuter telah menyesuaikan jadwal perjalanan Commuter Line mulai Senin (7/9/2026) karena penyesuaian jumlah rangkaian kereta yang dioperasikan. 

Penyesuaian jadwal tersebut bersifat sementara dan berlaku pada jam sibuk pagi serta sore hari selama proses perawatan rangkaian KRL berlangsung.

“Saat ini kami melakukan proses perawatan rangkaian sarana KRL yang ada secara intensif demi keselamatan dan keamanan perjalanan,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, Selasa (8/9/2026).

Sebanyak 17 perjalanan Commuter Line mengalami penyesuaian pada pemberangkatan pagi, sore, dan malam hari. 

Penyesuaian tersebut meliputi pembatalan tujuh perjalanan dari Bogor/Cilebut/Depok menuju Manggarai/Jakarta Kota dan lima perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor pada pagi hari. 

Sementara itu, pada sore hari terdapat dua perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan tiga perjalanan dari Bogor yang mengalami penyesuaian.

Dengan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan tersebut, KAI Commuter mulai hari ini mengoperasikan 1.048 perjalanan di seluruh lintas Commuter Line Jabodetabek dari sebelumnya 1.065 perjalanan setiap hari.

Karina menjelaskan, sarana Commuter Line yang digunakan pengguna setiap hari untuk mobilitas perlu menjalani perawatan guna mengoptimalkan layanan. Hal tersebut juga merupakan komitmen KAI Commuter terhadap keselamatan dan keamanan perjalanan pengguna Commuter Line.

“Kami memahami pasti akan ada ketidaknyamanan bagi para pengguna Commuter Line selama proses perawatan ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujar Karina.

“Kami mengimbau kepada para pengguna untuk dapat kembali menyesuaikan jadwal perjalanannya,” ucap Karina.

Ia juga menegaskan bahwa KAI Commuter akan terus menginformasikan secara berkala terkait jadwal dan operasional Commuter Line melalui pengumuman di stasiun, di dalam kereta, aplikasi C-Access, maupun kanal media sosial resmi KAI Commuter.

 

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