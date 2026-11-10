2 Rangkaian KRL CLI-225 Segera Beroperasi, Kapasitas Angkut Ditambah

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) akan menambah kapasitas angkut Commuter Line Jabodetabek melalui pengoperasian dua rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru jenis CLI-225. Trainset kedelapan ditargetkan mulai beroperasi pada awal Desember 2026, disusul trainset kesembilan pada awal Januari 2027.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, penambahan armada tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna Commuter Line di wilayah Jabodetabek.

Berdasarkan data KAI Commuter, jumlah pengguna Commuter Line sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai 303,79 juta orang. Angka tersebut meningkat 5,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 287,29 juta orang.

"Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tersebut, KAI Commuter akan menambah dan mengoperasikan trainset kedelapan CLI-225 awal Desember. Sementara itu, untuk trainset kesembilan direncanakan beroperasi pada awal Januari," ujar Purnomo dalam keterangan resmi, Selasa (10/11/2026).

Selain dua rangkaian tersebut, KAI Commuter juga menjadwalkan pengoperasian trainset kesepuluh hingga keenam belas pada periode April-Juli 2027. Dengan demikian, seluruh rangkaian dalam pengadaan tahap pertama diharapkan dapat beroperasi secara bertahap pada tahun depan.

Purnomo mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA untuk mempercepat penyelesaian produksi dan pengiriman rangkaian KRL baru.

Tak hanya itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama KAI Commuter juga menyiapkan pengadaan 23 trainset tambahan kepada INKA. Kontrak pengadaan rangkaian ke-17 hingga ke-39 tersebut ditargetkan ditandatangani pada Desember 2026, dengan target pengiriman mulai awal 2028.