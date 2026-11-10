Batalkan Impor KRL Bekas dari Jepang, Dirut KAI: Usia Kereta Sudah 28 Tahun

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memutuskan membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memutuskan membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan usia armada yang rata-rata telah mencapai 28 tahun, risiko keselamatan, serta kompleksitas perawatannya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, sebelumnya terdapat tiga opsi yang dipertimbangkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan armada KRL. Ketiga opsi tersebut meliputi peningkatan produksi kereta baru oleh PT Industri Kereta Api (INKA), perpanjangan usia pakai rangkaian KRL yang saat ini beroperasi, serta pengadaan KRL bekas dari Jepang.

Namun, setelah melalui pembahasan internal bersama jajaran manajemen, KAI akhirnya memilih dua opsi, yakni mengoptimalkan produksi kereta baru oleh INKA dan memperpanjang usia pakai armada yang tersedia.

Bobby menjelaskan, salah satu pertimbangan utama pembatalan impor KRL bekas adalah usia armada yang dinilai sudah terlalu tua. Menurutnya, KAI mengategorikan kereta berusia 10 tahun sebagai kereta muda, 20 tahun sebagai separuh baya, sedangkan kereta berusia di atas 20 tahun masuk kategori tua.

"Beberapa fakta yang kita temui itu adalah, pertama, umur kereta ini sudah tidak muda lagi. Jadi, yang kita kategorikan muda itu 10 tahun. Kemudian, yang separuh baya itu 20 tahun. Kalau yang di atas 20 tahun, itu sudah separuh tua. Rata-rata umur kereta ini sudah 28 tahun," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).