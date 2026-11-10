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Tiket Kereta Ekonomi Diskon 30 Persen, Pemesanan Mulai 7 November

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |15:17 WIB
Tiket Kereta Ekonomi Diskon 30 Persen, Pemesanan Mulai 7 November
Kereta Api (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Pemesanan tiket dengan tarif diskon tersebut telah dibuka sejak 7 November 2026.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menyampaikan, program diskon tersebut merupakan stimulus pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi dengan harga lebih terjangkau selama libur akhir tahun.

Diskon 30 persen diberikan untuk seluruh inventori tiket kereta ekonomi komersial tanpa pembagian subkelas. Dengan demikian, seluruh tiket yang masuk dalam program tersebut mendapatkan potongan harga yang sama.

"Diskon kita berikan untuk semua inventori yang ekonomi. Jadi kita tidak ada subclass, semuanya memang diskonnya full 30 persen," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, apabila masyarakat tidak mendapatkan tiket dengan harga diskon, hal tersebut bukan berarti kuota diskon telah dihentikan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tiket pada perjalanan yang diinginkan sudah habis terjual.

"Kalau memang tidak kebagian, mungkin memang sudah habis. Bukan alokasi diskonnya yang tidak ada, tetapi tiketnya sudah habis," jelasnya.

 

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