Realisasi Anggaran Subsidi dan Kompensasi BBM-Listrik Rp415,8 Triliun hingga Oktober 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi untuk sektor energi maupun non-energi mencapai Rp415,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Realisasi tersebut setara dengan 93 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, alokasi anggaran tersebut mencakup pembiayaan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, listrik, pupuk, hingga subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keterjangkauan harga energi di tingkat konsumen.

“Keseluruhannya untuk realisasi subsidi kompensasi energi dan non-energi di sebelah kiri itu ada Rp415,8 triliun telah direalisasikan,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suahasil merinci bahwa volume penyaluran BBM bersubsidi tercatat mencapai 15,244 juta kiloliter atau tumbuh 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, kenaikan konsumsi tersebut mencerminkan geliat aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat.

Sementara itu, penyaluran LPG tabung 3 kilogram terealisasi sekitar 6,5 juta ton atau naik 2,3 persen secara tahunan.