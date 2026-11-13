Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Defisit APBN Tembus Rp379,3 Triliun per Oktober 2026, 1,47 Persen dari PDB

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |10:22 WIB
Defisit APBN Tembus Rp379,3 Triliun per Oktober 2026, 1,47 Persen dari PDB
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi ini dinilai masih berada dalam jalur yang terukur sesuai desain anggaran tahun berjalan. 

“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga konkrit menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suahasil meluruskan penggunaan istilah "tekor" yang kerap disematkan dalam pemberitaan media terkait kondisi APBN. 

Ia menekankan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja negara merupakan desain kebijakan fiskal sejak awal, bukan kerugian komersial seperti pada entitas bisnis.

"Sekali lagi saya ingin menyampaikan teman-teman media kadang-kadang ada yang suka pakai kata APBN tekor. Tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja, tapi memang inilah APBN kita, didesain dari sejak awal karena itu kalau menggunakan kata tekor bukan berarti tekor itu rugi," tegasnya.

Suahasil mengingatkan bahwa orientasi APBN adalah instrumen penyaluran belanja untuk kepentingan masyarakat luas sehingga tidak bisa diukur menggunakan kacamata untung dan rugi.

"APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi, APBN itu adalah belanja untuk masyarakat untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi. Ini ingin saya tegaskan ya. Sehingga mudah-mudahan teman-teman media lebih mengerti menggunakan kata yang tepat supaya semuanya bisa betul-betul mengerti pelaksanaan APBN itu seperti apa," jelas Suahasil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247217/suahasil-9HBr_large.jpg
APBN 2027 Disahkan dengan Belanja Negara Rp4.100 Triliun, Ini Persiapan Suahasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244815/paripurna-Fpke_large.jpg
Sah! Paripurna DPR Tetapkan APBN 2027 Rp4.106 Triliun, Ekonomi Ditarget 6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240515/menkeu_purbaya-XkuM_large.jpg
4 Fakta Target APBN 2027: Ekonomi Tumbuh 6%, 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238542/purbaya-Hfpy_large.jpg
Purbaya Buka-bukaan Daftar Belanja dengan Anggaran Rp4.097,2 Triliun di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/320/3237681/rapbn-EyKZ_large.png
RAPBN 2027 Diklaim Ekspansif, Ekonom Soroti Postur Beban Utang Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236550/rabpn-tlsu_large.jpg
Ekonom Soroti Postur Belanja dan Penerimaan Pajak pada RAPBN 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement