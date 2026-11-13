Defisit APBN Tembus Rp379,3 Triliun per Oktober 2026, 1,47 Persen dari PDB

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi ini dinilai masih berada dalam jalur yang terukur sesuai desain anggaran tahun berjalan.

“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga konkrit menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suahasil meluruskan penggunaan istilah "tekor" yang kerap disematkan dalam pemberitaan media terkait kondisi APBN.

Ia menekankan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja negara merupakan desain kebijakan fiskal sejak awal, bukan kerugian komersial seperti pada entitas bisnis.

"Sekali lagi saya ingin menyampaikan teman-teman media kadang-kadang ada yang suka pakai kata APBN tekor. Tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja, tapi memang inilah APBN kita, didesain dari sejak awal karena itu kalau menggunakan kata tekor bukan berarti tekor itu rugi," tegasnya.

Suahasil mengingatkan bahwa orientasi APBN adalah instrumen penyaluran belanja untuk kepentingan masyarakat luas sehingga tidak bisa diukur menggunakan kacamata untung dan rugi.

"APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi, APBN itu adalah belanja untuk masyarakat untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi. Ini ingin saya tegaskan ya. Sehingga mudah-mudahan teman-teman media lebih mengerti menggunakan kata yang tepat supaya semuanya bisa betul-betul mengerti pelaksanaan APBN itu seperti apa," jelas Suahasil.