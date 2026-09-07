4 Fakta Target APBN 2027: Ekonomi Tumbuh 6%, 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Berikut fakta-fakta RAPBN 2027 yang dirangkum Okezone, Senin (7/9/2026).

1. Target Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6 persen pada 2027. Sementara itu, pemerintah dan DPR menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dari sisi moneter, nilai tukar rupiah dalam asumsi RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Adapun tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun disepakati sebesar 6,9 persen.