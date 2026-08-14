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Ketua DPR: APBN 2027 Harus Berpihak pada Rakyat

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:39 WIB
Ketua DPR: APBN 2027 Harus Berpihak pada Rakyat
Ketua DPR RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan APBN 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. 

"Jangan biarkan rakyat menunggu kita DPR RI, Pemerintah, Lembaga Lembaga Negara, TNI, POLRI, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat," kata Puan dalam membuka agenda Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun 2026-2027 pada Jumat (14/8/2026). 

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 mendekati Rp4.000 triliun. Angka ini sangat besar.

 "APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun," kata Puan.

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," sambung Puan.

 

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