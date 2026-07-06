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Dana Transfer ke Daerah Bakal Turun di 2027? Ini Bocorannya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |18:43 WIB
Dana Transfer ke Daerah Bakal Turun di 2027? Ini Bocorannya
Dana Transfer ke Daerah Bakal Turun di 2027? Ini Bocorannya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menepis kabar yang menyebutkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN tahun 2027 akan mengalami penurunan dari tahun 2026. 

Dia menegaskan bahwa berdasarkan pembahasan awal di Banggar, proyeksi anggaran TKD justru menunjukkan tren peningkatan.

Said menjelaskan bahwa dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal, postur TKD dipatok pada kisaran 2,55 hingga 2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Nah, hitungan saya dibandingkan 2026, tentu TKD nanti akan naik dibandingkan Rp649 triliun yang di tahun 2026," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Oleh karena itu, Said memandang bahwa tidak ada istilah turun anggaran TKD 2027 untuk saat ini. Mengingat, proses penganggaran masih dalam tahap pembahasan postur awal. 

 

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