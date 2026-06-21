Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Perkuat Pengawasan Dana Transfer ke Daerah

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |22:10 WIB
Kemenkeu Perkuat Pengawasan Dana Transfer ke Daerah
Kementerian Keuangan meluncurkan fitur terbaru Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan meluncurkan fitur terbaru Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana) yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan serta mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa kehadiran fitur Perdana merupakan bagian dari lompatan transformasi fiskal nasional. Melalui sistem ini, penyaluran dana TKD dipastikan akan bergerak lebih terukur, terintegrasi dari hulu, serta berorientasi penuh pada hasil riil proyek pembangunan di daerah.

“Melalui fitur ini, kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah dapat dipetakan secara lebih jelas sejak tahap perencanaan,” kata Askolani, Minggu (21/6/2026).

Pengembangan fitur Perdana ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii).

Sistem baru ini menyatukan proses bisnis, kompilasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal belanja negara, mengingat porsi dana transfer ke daerah memiliki bobot yang sangat besar dalam postur APBN.

Melalui interkoneksi Perdana, pemerintah pusat kini dapat membedah kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah secara lebih mendalam. Evaluasi serapan dana tidak lagi sekadar melihat kelancaran arus pencairan anggaran, melainkan juga melacak dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Setiap rupiah yang disalurkan melalui TKD kini dapat ditelusuri kontribusinya terhadap target output, lokasi fisik proyek, pemenuhan kebutuhan lokal, hingga keselarasan dengan program prioritas nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225678//purbaya-DLsX_large.jpg
Purbaya Pamer Kekuatan Mesin Ekonomi RI di Nankai University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224735//purbaya-LzKV_large.jpg
Tok! DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp49,80 Triliun di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224639//pajak-lI0V_large.jpg
Kejar Target Pajak, DJP Usulkan Anggaran Rp5,4 Triliun ke DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224613//purbaya-9bs1_large.jpg
Sinergi Fiskal-Hukum, Purbaya Terima Rp1,02 Triliun Hasil Pemulihan Aset dari Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224606//purbaya-DOWw_large.jpg
Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 5 Program di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224574//rupiah-lRv0_large.jpg
Tekan Defisit APBN, Kemenkeu Bidik Rp12 Triliun dari Lelang 8 Seri Sukuk Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement