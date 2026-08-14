DPR Soroti APBN 2027: Jangan Tinggalkan Beban bagi Generasi Mendatang

DPR RI meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 digunakan secara hati-hati. (foto: Okezone.com/DPR)

JAKARTA — DPR RI meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 digunakan secara hati-hati dengan memperhatikan keadilan dalam penghimpunan pendapatan, kualitas belanja, pengelolaan defisit dan utang, serta efektivitas transfer ke daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, APBN 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran dan banyaknya program. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mampu memberikan manfaat nyata dan membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” ujar Puan, dalam rangkaian acara Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).

Puan mengatakan, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan dan penyusunan APBN 2027.

Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara, kata Puan, harus mengoptimalkan penerimaan, tetapi tetap memperhatikan pembagian beban yang adil.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” katanya.