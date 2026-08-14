Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ungkap Bank Emas Kelola 153 Ton Emas Senilai Rp360 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:22 WIB
Prabowo Ungkap Bank Emas Kelola 153 Ton Emas Senilai Rp360 Triliun
Bank Emas Indonesia kini telah mengelola sebanyak 153 ton emas dengan estimasi nilai mencapai Rp360 triliun. (Foto: Okezone.com/ICDX)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Bank Emas Indonesia kini telah mengelola sebanyak 153 ton emas dengan estimasi nilai mencapai Rp360 triliun atau setara dengan USD20 miliar. Pengelolaan komoditas berharga tersebut dijalankan melalui skema bullion bank di Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).

Prabowo menegaskan bahwa pendirian Bank Emas bertujuan untuk menghentikan praktik sekadar mengeruk hasil tambang tanpa memberikan nilai tambah melalui pemrosesan finansial di dalam negeri.

“Kita juga membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri sendiri, tetapi disimpan, diperdagangkan, dan memberi nilai tambah di negeri sendiri,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Ruang Sidang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kepala Negara menekankan pentingnya tata kelola emas secara mandiri di tingkat nasional agar seluruh potensi kekayaan alam Indonesia mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan berlipat ganda.

Langkah mengalihkan penyimpanan serta transaksi emas ke lembaga keuangan dalam negeri diharapkan dapat memperkokoh ketahanan fiskal, tabungan nasional, serta daya dukung pembiayaan dalam negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236110//prabowo-NvFy_large.jpg
Prabowo Ungkap Lonjakan Laba Pupuk Indonesia dan Pelindo, Siap IPO di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236109//prabowo-92fC_large.jpg
Potongan Ojol Turun dari 20 Persen Jadi 8 Persen, Prabowo: Penghasilan Driver Naik 3 Kali Lipat  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235983//emas_selundupan-aXGv_large.jpg
Modus Penyelundupan 23,78 Kg Emas di Bandara, Disisipkan ke Kemaluan hingga Libatkan Staf Ground Handling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235925//prabowo-N3SE_large.jpg
Prabowo: Pakai Molinas, Pengeluaran Bisa Hemat hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235919//prabowo-Nkvx_large.jpg
Usai Molinas Diluncurkan, Prabowo Targetkan Produksi Mobil Listrik Nasional 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235282//emas-b5WN_large.jpg
DJP Kaji Pembebasan PPh 22 dan PPN Transaksi ETF Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement