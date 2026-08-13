Prabowo: Pakai Molinas, Pengeluaran Bisa Hemat hingga 70 Persen

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke listrik. Menurutnya, penggunaan motor listrik dapat menghemat biaya mobilitas harian hingga 70 persen dibandingkan motor bensin.

Prabowo mengungkapkan, efisiensi biaya menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

"Kalau masih ada yang pakai motor bensin, ya rasakan sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibanding motor bensin penghematan minimal 50 persen. Pengeluaran kalian sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," kata Prabowo saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Menurut Prabowo, penggunaan kendaraan listrik ke depan bukan hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sistem transportasi global.

Kepala Negara menyinggung penerapan kebijakan lingkungan dan pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil di sejumlah kota besar dunia.