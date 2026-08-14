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Prabowo Ungkap Lonjakan Laba Pupuk Indonesia dan Pelindo, Siap IPO di BEI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:15 WIB
Prabowo Ungkap Lonjakan Laba Pupuk Indonesia dan Pelindo, Siap IPO di BEI
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah BUMN berhasil mencetak kenaikan laba hingga tiga digit pada paruh pertama 2026. (foto ;Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah BUMN berhasil mencetak kenaikan laba hingga tiga digit pada paruh pertama 2026. Sejalan dengan itu, BPI Danantara tengah merencanakan IPO BUMN besar dalam beberapa tahun mendatang.

Prabowo menjabarkan, lonjakan laba paling signifikan, misalnya, terjadi di PT Pupuk Indonesia yang mencatatkan kenaikan laba bersih mencapai 252,8 persen. Sementara itu, PT Pelindo juga mencatatkan kenaikan laba sebesar 60,4 persen.

"Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di enam bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen," ujarnya dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Salah satu yang mengalami kenaikan paling besar adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan pertumbuhan laba bersih mencapai 408,9 persen.

Selain PT Pupuk Indonesia, Prabowo juga menyebut kenaikan laba bersih Semen Indonesia yang tercatat melonjak 408,9 persen. Kemudian, PT Pertamina mencatat kenaikan laba bersih sebesar 86 persen dan PT Pegadaian meningkat 84,4 persen.

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