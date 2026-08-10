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Danantara Siapkan 4 BUMN untuk IPO dalam 6-12 Bulan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |15:02 WIB
Danantara Siapkan 4 BUMN untuk IPO dalam 6-12 Bulan
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berencana membawa empat BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berencana membawa empat BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut bertujuan menggalang pendanaan di luar APBN sekaligus menambah likuiditas pasar.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan, saat ini Danantara Asset Management (DAM) tengah melakukan kajian terhadap proses penawaran umum perdana saham (IPO) keempat BUMN besar tersebut. Kajian itu ditargetkan rampung dalam kurun waktu 6-12 bulan ke depan.

"Itu memang prosesnya ada di dalam DAM, Insya Allah kita bisa fokus 6-12 bulan ke depan. Itu ada proses juga nanti dalam Bursa," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Senin (10/8/2026).

Pandu Sjahrir mengatakan, dengan melantainya sejumlah perusahaan BUMN di bawah kelolaan Danantara, langkah tersebut dapat menambah likuiditas pasar sekaligus memperkaya pilihan investasi masyarakat di pasar modal.

"Ya, niatnya juga untuk menambah likuiditas juga ke pasar modal Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan beberapa perusahaan BUMN dengan kapitalisasi pasar besar memiliki potensi yang bagus untuk melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Dony menyebutkan beberapa perusahaan tersebut di antaranya PT Pegadaian, PT Pupuk Indonesia, operator pelabuhan Pelindo, hingga PT Angkasa Pura Indonesia. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

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