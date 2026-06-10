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Elnusa Petrofin Catat Distribusi Energi per Hari Setara 15 Kali Keliling Bumi

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |13:09 WIB
Elnusa Petrofin Catat Distribusi Energi per Hari Setara 15 Kali Keliling Bumi
Elnusa Petrofin Catat Distribusi Energi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) mencatat rata-rata perjalanan distribusi energi mencapai lebih dari 600.000 kilometer per hari, atau setara lebih dari 15 kali mengelilingi Bumi. Di balik angka itu, terdapat dedikasi ribuan Awak Mobil Tangki (AMT) yang menjadi penghubung antara energi dan kehidupan masyarakat. 

Elnusa Petrofin memberikan apresiasi kepada para Awak Mobil Tangki yang menunjukkan kinerja unggul selama operasional perusahaan, termasuk pada periode Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan, menyatakan apresiasi ini merupakan bentuk penghormatan perusahaan kepada para insan yang setiap hari berada di garis depan distribusi energi nasional. 

Menurutnya setiap kilometer yang ditempuh para Awak Mobil Tangki bukan sekadar perjalanan operasional, tetapi juga perjalanan pengabdian.

"Di balik setiap liter energi yang sampai ke masyarakat, terdapat dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab yang luar biasa dari para AMT.  Karena itu, penghargaan bukan hanya kepada para penerima, tapi kepada seluruh pejuang energi Elnusa Petrofin dan keluarga yang senantiasa mendukung mereka dari rumah,” ujar Doni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

 

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