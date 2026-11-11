Transaksi Kripto Tembus Rp30,56 Triliun, Keamanan Aset Digital Disorot

JAKARTA - Pertumbuhan aktivitas aset kripto di Indonesia perlu diikuti penguatan kualitas layanan, keamanan, dan pemahaman konsumen terhadap risiko. Seiring dengan pertumbuhannya, pelaku industri perlu membangun kepercayaan publik melalui tata kelola, perlindungan konsumen, dan literasi yang semakin baik.



Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam momentum Hari Fintech Nasional sekaligus pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026.



Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital mencapai 23,51 juta akun pada September 2026. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp30,56 triliun, meningkat 31,96% dibandingkan Agustus.



Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian, mengatakan pertumbuhan tersebut perlu dibarengi peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap aset yang digunakan serta risiko yang menyertainya.



“Pertumbuhan transaksi dan akun menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat. Namun, kualitas pertumbuhan juga menjadi hal yang penting," katanya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).



Dia menambahkan, masyarakat perlu memahami aset yang dipilih, risiko volatilitas, serta cara menjaga keamanan akun. "Selain itu, transparansi informasi dan layanan yang andal menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan,” ujarnya.



Sejalan dengan momentum BFN 2026, OJK menekankan bahwa kematangan industri fintech tidak lagi cukup diukur dari jumlah pengguna dan nilai transaksi. Kualitas layanan, kontribusi terhadap inklusi keuangan, produktivitas, serta kepercayaan publik menjadi bagian penting dalam mengukur perkembangan industri.



OJK juga menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi fraud, pemantauan transaksi, kesiapan respons insiden, pengendalian internal, serta koordinasi antarpihak. Langkah tersebut dinilai semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas risiko siber dan penggunaan layanan digital.



Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas AFTECH Arsjad Rasjid melihat fintech telah berkembang melampaui fungsi sebagai perantara transaksi dan kini menjadi bagian dari penggerak aktivitas ekonomi.



Perkembangan tersebut membuat kontribusi teknologi terhadap produktivitas, akses keuangan, dan kegiatan usaha semakin penting dalam pertumbuhan industri.