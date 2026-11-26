Penguatan Pasar, Industri Kripto Masuk Bursa ICEx

JAKARTA - PT Indodax Nasional Indonesia mengumumkan pemindahan keanggotaan bursanya dari PT Central Finansial X (CFX) ke Indonesia Crypto Exchange (ICEx), efektif mulai 25 November 2026.

Langkah ini diambil untuk mempererat kerja sama dalam mendorong pendalaman pasar kripto (market deepening) di Indonesia. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan likuiditas, memperluas pilihan pasar bagi investor dan mendorong lebih banyak pelaku pasar untuk aktif bertransaksi di dalam negeri.

Sebagai salah satu pemegang saham ICEx, Indodax ingin membawa pengalamannya melayani lebih dari 10 juta anggota untuk menjawab tantangan yang dihadapi investor Indonesia. Seiring berkembangnya pasar kripto global, investor membutuhkan akses ke pasar yang lebih beragam melalui platform domestik, dengan likuiditas yang memadai untuk bertransaksi dalam berbagai ukuran.

Co-Founder & CEO Indodax William Sutanto berharap dapat menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi investor Indonesia sekaligus membuka ruang bagi pengembangan inovasi baru dalam ekosistem aset digital.

“Investor Indonesia punya banyak pilihan tempat bertransaksi. Agar mereka memilih platform dalam negeri, kita perlu menawarkan pilihan pasar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, likuiditas yang memadai, dan biaya transaksi yang kompetitif," ujar William dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Pihaknya juga menyambut pelaksanaan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta perubahannya, yang mewajibkan bursa menyelenggarakan perdagangan dan mempertemukan penawaran jual dan beli aset kripto.

Sehubungan dengan penyusunan aturan pelaksanaan perdagangan terpusat atau Centralized Trading Venue (CTV) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodax berkomitmen untuk aktif bersama ICEx menyampaikan usulan kebijakan yang paling sesuai dengan karakteristik industri kripto Indonesia dan kebutuhan investor dalam negeri.

“Industri kripto menghadapi sejumlah tantangan besar. Insiden siber yang menimpa beberapa platform kripto global mengingatkan kita bahwa ketahanan sistem perlu menjadi pertimbangan sejak awal dalam merancang infrastruktur perdagangan," katanya.