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Potensi Ekonomi Industri Kripto di RI, Transaksi Tembus Rp171,1 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |16:03 WIB
Potensi Ekonomi Industri Kripto di RI, Transaksi Tembus Rp171,1 Triliun
Potensi Ekonomi Industri Kripto di RI, Transaksi Tembus Rp171,1 Triliun (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Perkembangan aset kripto dan teknologi blockchain di Indonesia memasuki fase yang semakin luas seiring meningkatnya adopsi masyarakat serta berkembangnya inovasi berbasis aset digital. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah akun konsumen aset kripto telah mencapai 22,93 juta akun per Juli 2026, dengan nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai sekitar Rp171,12 triliun.

CEO Indodax William Sutanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menilai besarnya basis pengguna dan nilai ekonomi yang terbentuk menunjukkan bahwa aset kripto kini perlu dilihat sebagai bagian yang semakin strategis dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia.

"Industri kripto memiliki potensi ekonomi yang besar dan saat ini masih terus berkembang.  Kripto memiliki karakter yang borderless, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai platform (exchange) dari mana saja. Karena itu, tantangannya adalah bagaimana ekosistem lokal bisa terus berkembang secara sehat, kompetitif, dan tetap memberikan manfaat bagi pengguna maupun perekonomian Indonesia,” ujar William di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Dia menambahkan, terkait kolaborasi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh stakeholder untuk memperkuat ekosistem kripto nasional sekaligus menekan penggunaan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal.

“Pertama, tentunya literasi kepada masyarakat, termasuk menjelaskan platform mana yang berizin di Indonesia dan risiko yang didapat ketika menggunakan platform ilegal. Kemudian, asosiasi, regulator, bursa, dan pelaku industri perlu terus berdiskusi untuk menciptakan level playing field yang sehat. Bursa juga memiliki peran penting sebagai jembatan antara industri dan regulator, sehingga jalan terbaik yang diambil bisa tetap mendukung perlindungan konsumen sekaligus perkembangan industri, ” tambahnya.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa inovasi keuangan digital harus bergerak dari tahap eksperimen menuju implementasi yang memberikan manfaat nyata bagi sektor ekonomi riil.

 

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