Pelaku Aset Keuangan Digital Dorong Pengembangan Ekosistem Kripto di RI

JAKARTA - Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) saling berkolaborasi dalam mendukung inovasi dan perkembangan ekosistem aset kripto Indonesia.

Salah satunya PT Mitra Kripto Sukses (MAKS), Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperkuat pengembangan ekosistem aset kripto Indonesia melalui kolaborasi dengan Amanode dan stablecoin Rupiah, IDRX.

Kolaborasi tersebut diperkenalkan dalam gelaran Coinfest Asia 2026 yang berlangsung di Pantai Melasti, Bali, pada 20-21 Agustus 2026. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan aset kripto melalui berbagai use case dan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi pengguna.



"Kami melihat inovasi produk sebagai bagian penting dalam meningkatkan utilitas aset kripto bagi masyarakat Indonesia," kata Direktur MAKS Michael dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dia menambahkan, kolaborasi bersama Amanode dan IDRX menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikembangkan menjadi instrumen yang semakin produktif.

"Dengan tetap mengedepankan tata kelola, transparansi, dan kerangka regulasi yang berlaku," katanya.

Sementara, Direktur PT Alpha Cipta Inovasi (Amanode) Corry Lamria mengatakan, MAKS menjembatani kebutuhan penggunanya atas kepemilikan aset kripto dengan kebutuhan likuiditas Rupiah secara lebih fleksibel.

“Banyak pemilik aset kripto membutuhkan likuiditas tetapi pada saat yang sama tidak ingin langsung melepaskan eksposur terhadap aset yang mereka miliki. Amanode dibangun untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui mekanisme repurchase yang terstruktur dan transparan," ujarnya.

Infrastruktur likuiditas berbasis aset kripto, dan stablecoin Rupiah pertama yang digunakan sebagai likuiditas perantara dalam satu pengalaman di ekosistem aset kripto.