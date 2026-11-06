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DHE SDA Bisa Jadi Agunan Kredit, OJK Dorong Bank Perluas Pembiayaan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |19:33 WIB
DHE SDA Bisa Jadi Agunan Kredit, OJK Dorong Bank Perluas Pembiayaan
OJK mendorong perbankan nasional memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebagai agunan tunai (cash collateral) dalam pemberian pembiayaan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan nasional memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebagai agunan tunai (cash collateral) dalam pemberian pembiayaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan DHE SDA sekaligus mendorong lebih banyak devisa masuk dan bertahan di dalam negeri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan OJK telah menerbitkan surat edaran kepada industri perbankan pada 25 Mei 2026. Surat tersebut menegaskan dukungan OJK terhadap pemanfaatan DHE SDA sebagai agunan tunai dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

“Melalui surat dimaksud ditegaskan juga bahwa bank dapat memperlakukan DHE SDA sebagai agunan tunai sepanjang dana DHE SDA tetap pada sistem keuangan Indonesia dengan persentase dan jangka waktu sesuai dengan PP DHE SDA,” kata Dian dalam acara Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dian menjelaskan, pembiayaan yang dijamin dengan DHE SDA sebagai agunan tunai dapat dikategorikan sebagai kredit berkualitas lancar dan dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang memenuhi ketentuan teknis OJK.

Meski demikian, bank tetap wajib memastikan kelengkapan dokumen eksportir, termasuk surat pernyataan dan bukti yang menunjukkan kebenaran tujuan penggunaan dana.

Selain memperkuat pengawasan terhadap penempatan DHE SDA melalui rekening khusus (escrow account) bersama Bank Indonesia (BI), pemerintah juga menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis.

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