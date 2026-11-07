5 Kunci Sukses Berinvestasi, Investor Pemula Wajib Tahu

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan lima kunci penting dalam berinvestasi yang perlu diperhatikan investor, khususnya kalangan generasi muda dan investor pemula. Mulai dari konsistensi, memahami risiko pasar, hingga mewaspadai berbagai modus penipuan investasi.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo mengatakan, investasi merupakan perjalanan jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan. Karena itu, investor perlu memahami sejumlah prinsip agar dapat mengambil keputusan investasi secara tepat.

"Pertama, mulai dengan konsisten. Investasi tidak harus dimulai dengan dana yang besar. Yang terpenting adalah langkah kecil yang dilakukan secara rutin dan konsisten," jelas Eddy dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 seperti dikutip, Sabtu (7/11/2026).

Lebih lanjut disampaikan bahwa investor juga perlu menghadapi pergerakan pasar dengan tenang. Dia mengingatkan bahwa pasar bergerak dalam siklus sehingga koreksi merupakan bagian dari perjalanan investasi, bukan akhir dari segalanya.

"Kedua, hadapi naik turun pasar dengan tenang. Pasar bergerak dalam siklus. Koreksi adalah bagian dari perjalanan dan bukan akhir dari perjalanan. Pahami profil risiko dan lakukan diversifikasi," ungkap Eddy.

Ketiga, investor diminta tetap fokus pada tujuan investasi dan tidak mudah terpengaruh oleh rumor maupun ajakan ikut-ikutan. Eddy juga mengingatkan agar investor tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan.