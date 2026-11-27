OJK Siapkan Aturan Tokenisasi Aset dan Stablecoin, Buka Peluang Industri Aset Digital

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan tokenisasi aset seiring berkembangnya model bisnis dan inovasi di sektor keuangan digital Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat kerangka regulasi dan tata kelola industri sekaligus mengakomodasi perkembangan produk keuangan berbasis teknologi digital.

"Tujuh model bisnis telah lulus uji coba regulatory sandbox OJK, termasuk tokenisasi emas dan surat berharga negara (SBN)," katanya dalam konferensi hari pertama Bulan Fintech Nasional (BFN) Fest 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

OJK juga tengah mengembangkan kerangka aturan tokenisasi aset dan stablecoin sebagai bagian dari perkembangan ekosistem aset keuangan digital.

Tokenisasi merupakan proses merepresentasikan aset atau hak atas suatu aset dalam bentuk token digital. Teknologi ini berpotensi memperluas akses investasi sekaligus membuka peluang pengembangan produk keuangan baru.

Adi juga menyoroti penguatan peran bursa sebagai Centralized Trading Venue (CTV) atau tempat perdagangan terpusat, serta pengembangan identitas tunggal investor (Single Investor Identification/SID) untuk memperkuat tata kelola dan keamanan konsumen.

Kedua inisiatif tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan ekosistem keuangan digital dan aset kripto di 2027-2031.

Merespons hal tersebut, Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan bahwa pengembangan tokenisasi membuka peluang bagi industri aset digital untuk menjangkau kebutuhan investor yang lebih beragam.

“Tokenisasi membuka peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai jenis aset. Namun, ketika suatu aset ditawarkan dalam bentuk token digital, pengguna perlu memahami aset yang mendasarinya, hak yang diperoleh, serta risiko yang menyertainya. Kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi penting agar inovasi ini berkembang dengan tata kelola yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.