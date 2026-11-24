OJK Ancam Pelaku Kejahatan Pasar Modal dengan Hukuman Penjara

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyeret pelaku pelanggaran di pasar modal ke ranah hukum pidana. Tak hanya melalui pengenaan sanksi administratif dan denda, OJK juga membuka ruang penindakan pidana hingga ancaman hukuman penjara bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, kewenangan penegakan hukum tersebut semakin terbuka setelah pemerintah dan DPR melakukan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Penuntutan tidak hanya sebatas pengenaan sanksi administrasi, tetapi melanjutkan ke proses hukuman pidana, bahkan sampai ancaman kurungan badan itu juga sangat terbuka dan sedang kita lakukan," ujarnya saat ditemui usai acara Malam Penganugerahan Annual Report Award 2025 di Main Hall BEI, Senin (23/11/2026).

Hasan mengungkapkan, OJK telah melakukan sejumlah penindakan terhadap pelaku kejahatan pasar modal, mulai dari manipulasi pasar, penyampaian informasi menyesatkan, hingga praktik coordinated trading.

Terbaru, OJK melimpahkan empat tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan waran kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S. Mereka diketahui merupakan karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas.

"Ada empat tersangka yang sudah dalam kondisi dilakukan penahanan. Itu pada saatnya selanjutnya kami dorong untuk diadukan ke Kejaksaan dan kemudian dilakukan proses pengadilan atas tindakan pidana yang dilakukan," jelasnya.