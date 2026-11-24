Investor Global Soroti Transparansi Pasar Modal RI, Bukan Laporan Keuangan Emiten

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman D Hadad mengungkapkan sorotan investor global terhadap pasar modal Indonesia bukan terletak pada kualitas laporan keuangan emiten, melainkan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan efektivitas pengawasan.

Muliaman mengatakan, investor global tidak mempersoalkan kualitas laporan keuangan perusahaan terbuka satu per satu. Namun, mereka mempertanyakan apakah struktur kepemilikan saham dan mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia sudah mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

"Dalam penilaiannya, mereka tidak mempersoalkan kualitas laporan keuangan emiten kita satu per satu. Mereka tidak mengatakan bahwa laporan tahunan perusahaan-perusahaan kita buruk," ujar Muliaman dalam sambutannya dalam acara Malam Penganugerahan Annual Report Award 2025 di Main Hall BEI, Senin malam (23/11/2026).

Dia menjelaskan, persoalan yang menjadi perhatian investor global berkaitan dengan keterbukaan kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta efektivitas pengawasan pasar.

"Mereka mempertanyakan apakah free float yang kita laporkan benar-benar mencerminkan saham yang tersedia untuk publik. Mereka meragukan apakah harga yang terbentuk di pasar kita mencerminkan transaksi pasar yang sesungguhnya ataukah hasil dari konsentrasi kepemilikan yang tidak terungkap," jelasnya.

Menurut Muliaman, persoalan tersebut merupakan masalah integritas pasar (market integrity), bukan semata-mata integritas perusahaan (corporate integrity).

Dia mengingatkan, ketika integritas pasar dipertanyakan, dampaknya dapat dirasakan seluruh emiten, termasuk perusahaan yang memiliki tata kelola baik. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya modal, mempersempit akses terhadap investor global, hingga mencoreng reputasi pasar modal Indonesia.

"Ketika satu perusahaan melakukan pelanggaran, kita bisa menindak perusahaan itu. Tapi ketika sistem dianggap tidak berintegritas, maka seluruh perusahaan termasuk yang paling bersih pun menanggung konsekuensinya," tegasnya.