10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal Terbongkar! Ini Pelaku hingga Hukumannya

10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal Terbongkar! Ini Pelaku hingga Hukumannya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Dari penindakan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dan mengenakan denda administratif total senilai Rp3,71 miliar.

"Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta kewajiban pengalihan saham," kata Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Dalam kasus HOMI, OJK menemukan manipulasi perdagangan saham periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang melibatkan 15 rekening efek nasabah.

OJK menilai pola transaksi tersebut menciptakan gambaran semu dan menyesatkan karena tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

OJK mencatat keuntungan tidak sah dari transaksi tersebut mencapai Rp6,89 miliar, dan memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S untuk mengembalikan keuntungan tersebut.

Selain itu, OJK menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama 5 tahun kepada Teddi Budiman, selama 10 tahun kepada Hermanto, serta selama 3 tahun kepada Indra S.

OJK juga memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi terkait aktivitas perdagangan tersebut.

Selanjutnya, dalam kasus SAMF periode 4-19 Mei 2021, OJK menemukan manipulasi perdagangan yang melibatkan Ir.JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, serta Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Dari hasil pemeriksaan, keuntungan tidak sah dalam transaksi tersebut mencapai Rp12,55 miliar.

Rinciannya, Rp10,83 miliar berasal dari Ir.JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur, sedangkan Rp1,71 miliar berasal dari Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tersebut serta menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun kepada Ir.JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

Sementara itu, Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenakan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 10 tahun.

Lebih lanjut, kasus manipulasi perdagangan lainnya terjadi pada saham SMDM selama periode 6 September hingga 18 Oktober 2022.

OJK menemukan transaksi yang menciptakan gambaran semu dan menyesatkan dengan keuntungan tidak sah mencapai Rp4,32 miliar.

Pelanggaran tersebut dilakukan bersama-sama oleh sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

Sejumlah pihak di antaranya melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaan pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

OJK memerintahkan kesembilan pihak tersebut mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar. Mereka juga dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK dengan jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Selain manipulasi perdagangan, OJK menindak tujuh kasus lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan emiten dan pengurus perusahaan.