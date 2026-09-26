IDX Channel Kumpulkan Emiten hingga Regulator Pasar Modal di Turnamen Padel, 32 Tim Adu Kuat

IDX Channel Kumpulkan Emiten hingga Regulator Pasar Modal di Turnamen Padel, 32 Tim Adu Kuat (Foto: Tangguh/Okezone)

JAKARTA - IDX Channel menggelar turnamen padel bertajuk "Smash The Market" di The MS Padel JDC, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026). Kegiatan ini menjadi turnamen padel kedua yang diselenggarakan IDX Channel sepanjang tahun ini.

Turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah silaturahmi bagi para pelaku pasar modal. Sejumlah emiten, Self-Regulatory Organization (SRO), regulator, hingga anggota bursa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Chief Operating Officer (COO) IDX Channel Masirom mengatakan, turnamen kali ini diikuti peserta dari berbagai unsur dalam ekosistem pasar modal.

"Ini adalah turnamen kedua tahun ini yang diselenggarakan olehIDX channel. Dan kali inisangt bervariasi pesertanya semua stakeholders pasar modal," kata Masirom dalam sambutannya.

Menurutnya, kegiatan olahraga dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarpelaku pasar modal di luar aktivitas bisnis dan pekerjaan sehari-hari.

"Tentu kita berharap acara ini, event ini bisa semakin mempererat tali silaturahmi di antara seluruh stakeholder," katanya.

32 Tim Adu Kuat

Dalam turnamen padel ini mempertemukan 32 tim dari berbagai stakeholder pasar modal. Sebanyak 32 tim tersebut terdiri dari 20 tim ganda putra dan 12 tim ganda putri. Peserta berasal dari berbagai unsur ekosistem pasar modal, mulai dari regulator, Self-Regulatory Organization (SRO), emiten, hingga perusahaan non-listed.

Masirom mengatakan, sejumlah peserta berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), hingga sejumlah emiten seperti BRI, BTN, Antam, BSI dan Astra Graphia.

"Jadi turnamen padel dengan peserta para stakeholder di capital market. Hari ini ada 32 tim, terbagi menjadi 20 untuk ganda putra dan 12 itu ganda putri," ungkap Masirom.

Selain perusahaan tercatat di BEI, turnamen tersebut juga diikuti sejumlah perusahaan non-listed, di antaranya Taman Mini Indonesia Indah dan Angkasa Pura.

Masirom mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar-stakeholder di pasar modal.

"Tentu kita berharap turnamen ini bisa ini, ya, mempererat silaturahmi di antara seluruh stakeholders di capital market. Ini merupakan event kedua kita tahun ini setelah di Maret lalu kita juga menggelar event yang serupa gitu," lanjutnya.