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Boy Thohir Borong 30 Juta Lembar Saham MGLV

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |20:33 WIB
Boy Thohir Borong 30 Juta Lembar Saham MGLV
Boy Thohir Borong 30 Juta Lembar Saham MGLV (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pengusaha Garibaldi 'Boy' Thohir memborong 30 juta lembar saham PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV). Boy Thohir telah terhubung dengan emiten ini melalui entitas PT Trinugraha Thohir sebesar 2,25% dan PT Trinugraha Thohir Harmoni sebesar 4,86%.

Boy menegaskan bahwa pembelian saham ini merupakan
bentuk keyakinan terhadap fundamental perusahaan, kinerja positif MGLV, serta sebagai bentuk dukungan pasar modal nasional.

"Saya melihat prospek perusahaan menjanjikan di tengah pesatnya perkembangan infrastruktur teknologi masa depan," kata Boy dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Boy menambahkan, perkembangan ekonomi digital, meningkatnya adopsi layanan cloud computing, artificial intelligence (AI), serta percepatan transformasi digital di berbagai sektor telah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur pusat data yang andal, aman, dan berkapasitas tinggi.

 

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Topik Artikel :
Boy Thohir saham MGLV Emiten
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