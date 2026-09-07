Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten MGLV Garap Proyek Besar AI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |18:54 WIB
Emiten MGLV Garap Proyek Besar AI
Emiten MGLV Garap Proyek Besar AI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Emiten PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV), yang terafiliasi Garibaldi 'Boy' Thohir tengah menggarap proyek besar artificial intelligence (AI).

Melalui entitas anak, NDC (NexAI Digital Center), MGLV kini berfokus penuh pada penyediaan infrastruktur data center yang dirancang khusus untuk menopang komputasi Artificial Intelligence (AI).

Langkah ini dinilai sebagai respons tepat waktu atas melonjaknya permintaan pemrosesan data berkecepatan tinggi di Asia Tenggara. Manajemen menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan pasokan energi dengan infrastruktur digital modern.

Perkembangan ekonomi digital, meningkatnya adopsi layanan cloud computing, artificial intelligence (AI), serta percepatan transformasi digital di berbagai sektor telah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur pusat data yang andal, aman, dan berkapasitas tinggi. 

“Perseroan memandang bahwa kondisi tersebut menciptakan peluang usaha yang prospektif untuk mengembangkan kegiatan usaha yang selaras dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi, sehingga diharapkan dapat mendukung diversifikasi usaha, menciptakan sumber pendapatan baru, serta memperkuat pertumbuhan usaha Perseroan secara berkelanjutan,” tulis keterangan manajemen MGLV dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, MGLV berencana mengembangkan fasilitas high-density data center yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data, termasuk untuk mendukung layanan cloud computing, artificial intelligence (AI), serta kebutuhan infrastruktur digital lainnya.

Pengembangan kegiatan usaha di bidang data center ini diyakini akan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta para pemangku kepentingan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/278/3239112/bei-QCcB_large.jpg
7 Perusahaan Antre IPO di BEI, 3 Calon Emiten Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/278/3238446/ihsg-ZJpe_large.jpg
Emiten EMAS Berpeluang Masuk GDX pada Evaluasi September 2026, Apa Keuntungannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/278/3229304/rans-49WS_large.jpg
IPO RANS di BEI: Raffi Ahmad-Nagita Raup Rp429,2 Miliar, Ada Sosok Haji Isam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/278/3229364/rans-PFKt_large.jpg
RANS Buka Suara soal Rumor Pencucian Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/278/3228802/ekonomi-uQXZ_large.jpg
Tren Content Creator, Emiten DOSS Optimistis Pasar Kreatif RI Terus Tumbuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/278/3223721/emiten-6Zbx_large.jpg
Garuda Maintenance (GMFI) Bakal Right Issue untuk Penuhi Free Float 15 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement