OJK Minta Emiten Buka-bukaan soal Kinerja dan Prospek di Public Expose Live 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan tercatat memanfaatkan momentum Public Expose Live 2026 sebagai sarana menyampaikan informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan secara terbuka kepada investor.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi mengatakan Public Expose Live bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi salah satu upaya konkret untuk memperkuat keterbukaan informasi di pasar modal.

“Tidak sekadar agenda seremonial tahunan, forum ini adalah salah satu upaya konkret dari komitmen keterbukaan informasi yang menjadi salah satu pilar utama rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” kata Hasan saat membuka Public Expose Live 2026, Senin (7/9/2026).

Dia menilai setiap paparan yang disampaikan perusahaan tercatat dalam forum tersebut merupakan bentuk nyata penerapan prinsip keterbukaan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, Hasan meminta perusahaan tercatat tidak memandang kewajiban keterbukaan informasi hanya sebagai formalitas administratif.

“Setiap paparan kinerja dan prospek yang disampaikan oleh perusahaan tercatat pada forum ini adalah bukti nyata pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasan berharap seluruh perusahaan tercatat terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan berimbang. Ia juga meminta perusahaan memandang Public Expose Live sebagai sarana untuk membangun hubungan jangka panjang dengan investor, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi.

“Kepada seluruh perusahaan tercatat, agar terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan berimbang serta memandang forum ini sebagai sarana membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para investor dan bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi semata,” kata Hasan.