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7 Perusahaan Antre IPO di BEI, 3 Calon Emiten Beraset Jumbo

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |19:15 WIB
7 Perusahaan Antre IPO di BEI, 3 Calon Emiten Beraset Jumbo
7 Perusahaan Antre IPO di BEI, 3 Calon Emiten Beraset Jumbo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat tujuh calon emiten yang saat ini berada dalam daftar antrean (pipeline) untuk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin memaparkan bahwa daftar calon emiten tersebut mencakup dua perusahaan dengan aset skala kecil di bawah Rp50 miliar, dua perusahaan dengan aset skala menengah antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, serta tiga perusahaan dengan aset berskala besar di atas Rp250 miliar.

Ditinjau dari klasifikasi bisnisnya, antrean IPO tersebut didominasi oleh empat perusahaan dari sektor kesehatan, disusul satu perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals, satu perusahaan dari sektor energi, dan satu perusahaan dari sektor industrial.

“Sampai dengan 28 Agustus 2026, terdapat tujuh perusahaan baru yang mencatatkan saham di BEI dengan total dana dihimpun Rp2,16 triliun,” ucap Saidu dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (30/8/2026).

Selain pasar saham, BEI turut mencatat aktivitas penerbitan surat utang di mana terdapat 14 emisi dari sembilan penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) yang mengantre dalam pipeline obligasi. 

 

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Topik Artikel :
saham IPO BEI IPO BEI Emiten
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