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Emiten EMAS Berpeluang Masuk GDX pada Evaluasi September 2026, Apa Keuntungannya?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |06:45 WIB
Emiten EMAS Berpeluang Masuk GDX pada Evaluasi September 2026, Apa Keuntungannya?
Emiten EMAS Berpeluang Masuk GDX pada Evaluasi September 2026, Apa Keuntungannya? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) memasuki periode penting menjelang evaluasi berkala MarketVector Global Gold Miners Index (MVGDX) pada September 2026.

Indeks tersebut menjadi acuan bagi VanEck Gold Miners ETF (GDX), salah satu exchange-traded fund (ETF) pertambangan emas yang paling dikenal dan banyak dipantau investor global.

Menjelang periode evaluasi berikutnya, EMAS dinilai memiliki peluang kuat untuk masuk dalam jajaran konstituen GDX, seiring dengan semakin besarnya kapitalisasi dan free float Perseroan, likuiditas perdagangan yang memadai, meningkatnya partisipasi investor internasional, serta perubahan fundamental EMAS menjadi produsen emas.

Posisi tersebut juga diperkuat oleh keberadaan EMAS dalam MVIS Global Junior Gold Miners Index, indeks acuan VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), sejak Maret 2026.

Dalam keterangan EMAS, Kamis (27/8/2026), perseroan telah memulai produksi emas dari Tambang Emas Pani, masuk dalam indeks global junior gold miners yang menjadi acuan GDXJ, serta memperluas akses bagi investor internasional melalui Hong Kong Depositary Receipts.

Tambang Emas Pani di Gorontalo telah memasuki fase produksi pada 2026, menandai transformasi

EMAS dari perusahaan yang sebelumnya berfokus pada pembangunan aset menjadi perusahaan yang telah memproduksi dan menjual emas.

Pani juga memiliki basis sumber daya emas berskala besar dan terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi Perseroan dalam jangka panjang.

Perkembangan tersebut membuat pertumbuhan profil EMAS di pasar modal didukung oleh perubahan nyata pada sisi operasional. Kombinasi antara aset emas berskala besar, produksi yang mulai berjalan, meningkatnya akses terhadap investor internasional dan semakin kuatnya profil perdagangan saham menjadi faktor yang menempatkan EMAS dalam posisi menarik menjelang evaluasi GDX.

 

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