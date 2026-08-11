Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kepercayaan Investor Jadi Sorotan, AEI Tekankan Fundamental Emiten

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |17:09 WIB
Kepercayaan Investor Jadi Sorotan, AEI Tekankan Fundamental Emiten
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai penguatan kinerja fundamental perusahaan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai penguatan kinerja fundamental perusahaan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Semakin banyak perusahaan tercatat yang mampu menunjukkan kinerja positif, menerapkan tata kelola yang baik, serta menjaga keterbukaan informasi, maka kepercayaan investor akan dapat pulih secara bertahap.

"Nomor satu yang untuk mengembalikan kepercayaan investor adalah fundamental performance," kata Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono saat ditemui usai acara Musyawarah Anggota AEI 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, peningkatan kinerja perusahaan perlu berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola yang baik. Emiten juga harus memastikan berbagai kewajiban keterbukaan informasi dilakukan secara proper, termasuk melalui penyampaian annual report dan pelaksanaan analyst meeting.

"Sebanyak-banyaknya lebih banyak perusahaan yang kinerjanya semakin bagus, tata kelolanya juga dilaksanakan dengan baik, kegiatan dari annual report, dari analyst meeting juga dilakukan dengan proper, dan keterbukaan informasinya semuanya transparan dengan baik, seharusnya akan lambat laun dengan proses akan menjadi semakin lebih baik," sebut Armand.

Namun demikian, ia menekankan upaya memperkuat kepercayaan investor tidak dapat dilakukan oleh emiten secara sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan kerja sama seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pasar modal, termasuk Self-Regulatory Organization (SRO) dan perusahaan tercatat.

"Tentunya semua ini harus kerja sama dengan seluruh ekosistem, SRO, dan seluruh perusahaan," lanjutnya.

Lebih jauh, Armand mengatakan pasar modal Indonesia dan para emiten saat ini menghadapi beragam tantangan, baik yang berasal dari kondisi global maupun domestik. Di tengah kondisi tersebut, emiten juga dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan agar dapat menjadi lebih kompetitif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/278/3235451//saham-PHlY_large.jpg
Saham dan ETF AS Kini Jadi Incaran Investor RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235450//aei-I7dk_large.jpg
Kembali Pimpin AEI, Armand Fokus Perkuat Tata Kelola Emiten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235444//aei-LDQg_large.jpg
AEI Ungkap Dampak Perang dan El Nino terhadap Pasar Modal RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/278/3235336//bei-53uN_large.jpg
BEI Bakal Buka Data Pemegang Saham di Atas 1 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/278/3235249//bei-KMI5_large.jpg
Demutualisasi BEI Segera Rampung, Danantara Bersiap Jadi Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/278/3234877//ihsg_melemah-tF94_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Sepekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement