BEI Bakal Buka Data Pemegang Saham di Atas 1 Persen

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menampilkan data kepemilikan saham di atas 1 persen yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan sebuah emiten. (Foto: Okezone.com/IDX)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menampilkan data kepemilikan saham di atas 1 persen yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan sebuah emiten. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal yang tercakup dalam agenda transformasi, sehingga investor bisa mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai profil kepemilikan saham sebuah emiten.

"Ke depan kami akan tambahkan lagi satu kolom yang memberikan informasi apakah pemegang saham di atas 1 persen ini terafiliasi atau tidak terafiliasi. Sehingga publik akan lebih mudah menggunakan data tersebut," ujar Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik dalam acara puncak peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Gedung BEI, Senin (10/8/2026).

Adapun saat ini, bursa efek baru sebatas menampilkan data kepemilikan saham di atas 1 persen pada sebuah emiten, namun belum menampilkan apakah kepemilikan tersebut terafiliasi dengan perusahaan atau tidak.

"Memang pada saat komunikasi yang pertama, kami hanya menyampaikan data terkait nama pemilik saham di atas 1 persen. Saat ini sudah kami tambahkan satu kolom informasi tipe investor dari pemilik saham di atas 1 persen tersebut, dan ini kami terus kembangkan," lanjut Jeffrey.

Ia menegaskan, kebijakan ini diambil bukan sekadar merespons sorotan penyedia indeks global terkait aspek transparansi pasar saham Indonesia, tetapi sekaligus mengantisipasi kebutuhan akan peningkatan integritas pasar modal ke depan.