Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ETF Emas Meluncur di BEI, Wamenkeu Juda Agung: Instrumen Penting Ekosistem Investasi Global

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |16:04 WIB
ETF Emas Meluncur di BEI, Wamenkeu Juda Agung: Instrumen Penting Ekosistem Investasi Global
Peluncuran instrumen Exchange Traded Fund (ETF) Emas di pasar modal domestik. (Foto: Okezone.com/OJK)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menilai peluncuran instrumen Exchange Traded Fund (ETF) Emas di pasar modal domestik menjadi langkah nyata untuk mengakselerasi pendalaman pasar keuangan sekaligus memperbanyak pilihan investasi bagi masyarakat.

Juda menilai, kehadiran ETF Emas selaras dengan agenda reformasi pasar modal yang tengah digulirkan pemerintah berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pemangku kepentingan industri.

“Peluncuran ETF Emas hari ini juga merupakan salah satu langkah konkret dan bagian dari agenda tersebut,” kata Juda dalam acara peluncuran ETF Emas di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Sebagai informasi, ETF Emas merupakan produk investasi berbentuk reksa dana yang diperdagangkan di bursa dengan aset acuan (underlying asset) berupa emas. Produk ini memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap dinamika harga emas tanpa perlu melakukan pembelian maupun penyimpanan emas fisik secara langsung.

Juda menambahkan, tren minat terhadap ETF berbasis emas di tingkat global terus menunjukkan kenaikan pesat. Sepanjang 2025, total dana kelolaan ETF Emas di dunia tercatat mencapai USD559 miliar dengan akumulasi kepemilikan emas mencapai 4.025 ton.

“Ini mencerminkan semakin pentingnya instrumen ini di dalam ekosistem investasi global. Jadi, yang kita lakukan hari ini bukan sekadar menambah satu produk. Kita sedang memperluas pilihan investasi sekaligus memperdalam pasar keuangan kita agar dapat bersaing dengan pasar modal regional maupun global,” terangnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/278/3235249//bei-KMI5_large.jpg
Demutualisasi BEI Segera Rampung, Danantara Bersiap Jadi Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235182//bei-FSpH_large.jpg
Produk ETF Emas Resmi Meluncur di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234668//emas-jslY_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp29.000 Jadi Rp2,65 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/320/3234527//mnc_sekuritas-ITwD_large.png
MNC Sekuritas Dorong Semangat Investasi Mahasiswa Lewat Seminar SMARTVEST 2026 di Universitas Sahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/278/3234392//menkeu_purbaya-wOTD_large.jpg
Purbaya Sebut Danantara Mau Beli Saham Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/278/3234252//mnc_sekuritas-nu94_large.jpg
MNC Sekuritas dan Universitas Nasional Gelar Sekolah Pasar Modal Level 1
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement