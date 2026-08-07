Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp29.000 Jadi Rp2,65 Juta per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |09:07 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp29.000 Jadi Rp2,65 Juta per Gram
Harga emas batangan Aneka Tambang terpantau mengalami penurunan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas batangan Aneka Tambang terpantau mengalami penurunan setelah sebelumnya meroket. Harga logam mulia turun Rp29.000 menjadi Rp2.650.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback). Nilai buyback emas Antam turun Rp29.000 menjadi Rp2.461.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Untuk ukuran terkecil, emas Antam pecahan 0,5 gram dibanderol Rp1.375.500, sedangkan pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.650.000. Selanjutnya, emas ukuran 2 gram dipasarkan dengan harga Rp5.240.000, sementara ukuran 3 gram dijual seharga Rp7.835.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/320/3233740//harga_emas-CGx5_large.jpg
Harga Emas Berpeluang Tembus Rp2,72 Juta per Gram Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232737//emas-aV6p_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Jadi Rp2.613.000 per Gram Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232514//emas-bwRo_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Ceban, Segram Kini Rp2,62 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231104//emas-N7LB_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp4.000 Jadi Rp2.610.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230857//emas-HXQV_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp8.000, Buyback Melonjak Rp16.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230632//emas-rMVm_large.jpg
Daftar 5 Negara Penghasil Emas Terbesar di Dunia, Ada Indonesia?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement