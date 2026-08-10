Produk ETF Emas Resmi Meluncur di BEI

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memperkenalkan instrumen investasi terbaru berupa exchange traded fund (ETF), sekaligus memperingati hari memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Pasar Modal Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan peluncuran ETF emas ini telah dirancang sejak 10-15 tahun lalu, melalui riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

"ETF emas ini sebetulnya merupakan cita-cita kita semua sejak mungkin 10-15 tahun lalu melalui kajian, riset dan lain-lain. Namun waktu itu belum dimungkinkan," ujar Friderica saat peluncuran ETF emas di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (10/8/2026).

Friderica mengatakan, kehadiran ETF emas ini tidak hanya bertujuan untuk menambah kedalaman pasar, namun sekaligus memberikan pilihan instrumen investasi baru untuk masyarakat.

"Ini juga menandai perluasan pasar bullion sebagai quick win dalam delapan rencana aksi, yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi melalui ETF emas," ucapnya.

Friderica menambahkan, ETF emas yang diperkenalkan di BEI ini telah memperoleh kesesuaian dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

"ETF emas ini sudah mendapatkan kesesuaian prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," ucapnya.