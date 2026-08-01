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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada MPRO hingga ELPI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |12:15 WIB
Daftar Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada MPRO hingga ELPI
Saham Top Losers (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah emiten saham mengalami tekanan jual dari investor sepanjang perdagangan pekan ini, 27-31 Juli 2026. Kondisi bahkan harus membuat beberapa emiten menjadi penghuni top losers pada pekan ini. 

Saham  PT Maha Properti Indonesia Tb (MPRO) menjadi emiten dengan pelemahan harga terdalam atau top losers di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang perdagangan 27–31 Juli 2026. Saham MPRO terkoreksi 23,74 persen, dari 14.425 menjadi 11.000.

Berdasarkan data statistik mingguan Bursa Efek Indonesia, posisi kedua ditempati saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) yang turun 20,88 persen, dari 910 2 xmenjadi 720. Selanjutnya, saham PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) melemah 17,06 persen, dari 2.930 menjadi 2.430. 

Pelemahan juga terjadi pada saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) yang turun 14,55 persen ke level 376 dari 440. Sementara itu, saham PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) terkoreksi 14,04 persen, dari 5.700 menjadi 4.900. 

Daftar sepuluh saham dengan penurunan terdalam turut diisi oleh PT OBM Drilchem Tbk (OBMD) yang melemah 11,76 persen, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) turun 11,03 persen, PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) terkoreksi 10,70 persen, PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) turun 10,28 persen, serta PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) yang melemah 10,22 persen selama sepekan. 

Meski sejumlah saham mencatat koreksi tajam, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan 27–31 Juli 2026 masih mampu ditutup menguat 0,64 persen ke level 6.236,126. Secara keseluruhan, BEI mencatat terdapat 483 saham yang melemah, terdiri dari 168 saham turun hingga dua persen dan 315 saham turun lebih dari dua persen. Sementara itu, 261 saham berhasil menguat dan 219 saham ditutup tidak berubah dibandingkan pekan sebelumnya. 

 

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