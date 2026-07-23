BEI Catat 87 Persen Emiten Sudah Terbitkan Laporan Keberlanjutan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat mayoritas perusahaan tercatat telah memenuhi kewajiban pelaporan keberlanjutan. Hingga 2025, sebanyak 87 persen emiten telah menyampaikan sustainability report. Namun, kualitas pelaporan masih menjadi tantangan karena baru 13 persen laporan yang telah memperoleh verifikasi dari pihak ketiga.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi mengatakan, perkembangan penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) di pasar modal Indonesia terus menunjukkan tren positif, baik dari sisi investasi, pendanaan, maupun transparansi perusahaan tercatat.

"Dari sisi transparansi, 87 persen perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keberlanjutan 2025. Baru 13 persen yang memperoleh verifikasi pihak ketiga," kata Iding dalam IDX Channel ESG Conference 2026 di Jakarta, Kamis.

Selain peningkatan pelaporan keberlanjutan, Iding juga mengungkapkan semakin banyak emiten yang mulai mengungkapkan data emisi karbon. Hingga saat ini, sebanyak 58 persen perusahaan tercatat telah melaporkan emisi scope 1 dan scope 2, sementara 32 persen telah melaporkan emisi scope 3.

Menurutnya, penyediaan informasi ESG yang relevan, terukur, transparan, dan mudah diakses menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung investor dalam mengambil keputusan investasi.

Untuk itu, BEI terus mengembangkan berbagai infrastruktur pelaporan ESG, mulai dari pelaporan metrik ESG melalui SPE-IDXnet yang mengadopsi ASEAN ESG Common Core Metrics dan diselaraskan dengan POJK Nomor 51 Tahun 2017.