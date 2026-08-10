Emiten RANS Gandeng Mayora (MYOR) Perkuat Ekspansi IP

JAKARTA - PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) jalin kerja sama dengan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) melalui berbagai intellectual property (IP) RANS.

Global Marketing Director Mayora Group Ricky Afrianto menyatakan kerja sama dengan RANS masih akan berlanjut dalam jangka panjang. Kedua pihak saat ini masih mendiskusikan bentuk dan nilai kerja sama untuk periode berikutnya.

“On going kerja sama panjang. Angkanya semakin berubah lagi. Untuk jangka panjang masih diskusi, bisa 6–12 bulan, tapi komitmennya sudah ada,” kata Ricky di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Ricky mengatakan Mayora akan berpartisipasi dalam sejumlah IP yang dikembangkan RANS, termasuk RANS Carnival dan Cipungland, serta berbagai konser. Kolaborasi juga mencakup aktivitas sampling produk Mayora secara langsung kepada konsumen dalam berbagai kegiatan RANS.

Menurut dia keterlibatan Mayora dalam berbagai aktivitas tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat eksposur produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung bagi konsumen.

Adapun, kemitraan RANS dan Mayora telah berlangsung selama sekitar tujuh tahun dan memasuki babak baru seiring dengan status RANS sebagai perusahaan publik.