Daftar 10 Saham Top Losers Sepekan

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan sepekan. (Foto ;Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan sepekan, 3–7 Agustus 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penguatan 2,78 persen ke level 6.409,654.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati saham PT Bach Multi Global Tbk (BACH) yang terjun bebas 35,23 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp880 menjadi Rp570 per saham.

Sementara itu, saham dengan pelemahan paling terbatas adalah PT Hatten Bali Tbk (WINE) yang menyusut 9,27 persen menjadi Rp137 dari posisi pekan sebelumnya sebesar Rp151.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (8/8/2026), berikut deretan 10 saham yang masuk jajaran top losers sepekan: