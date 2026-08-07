IHSG Pagi Ini Menguat ke Level 6.352

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan pagi ini, Jumat (7/8/2026). Indeks terpantau menguat ke level 6.352.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 6,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,1 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 359 ribu kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,1 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 280 saham menguat, kemudian 255 saham melemah, dan 429 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Rockfields Properti Indonesia (ROCK) memimpin setelah melonjak 25 persen. Posisi berikutnya ditempati Destinasi Tirta Nusantara (PDES) yang naik 21,31 persen, serta Gaya Abdi Sempurna (SLIS) yang menguat 16,22 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Tunas Alfin (TALF) yang turun 14,63 persen. Disusul Bach Mukti Global (BAC+) yang melemah 11,11 persen, serta Karya Pacific Energy (IATA) yang turun 8,55 persen.

Secara sektoral, sektor energi naik 1,24 persen. Sektor barang konsumen primer (non-siklikal) naik 0,14 persen. Sektor barang konsumen sekunder (siklikal) melemah 0,45 persen. Sektor keuangan juga naik 0,40 persen. Sektor infrastruktur naik 0,82 persen.

Sektor properti berada di zona hijau dengan penguatan sebesar 0,59 persen. Sektor bahan baku naik 0,33 persen. Sektor transportasi naik 0,42 persen. Sementara itu, sektor industri turun 0,36 persen. Sektor teknologi naik 0,29 persen. Sektor kesehatan turun 0,01 persen.

(Feby Novalius)

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