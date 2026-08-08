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10 Saham Paling Moncer Pekan Ini, Ada yang Melejit hingga 71,21 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |13:03 WIB
10 Saham Paling Moncer Pekan Ini, Ada yang Melejit hingga 71,21 Persen
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang masuk jajaran top gainers pada periode perdagangan 3–7 Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)
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JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang masuk jajaran top gainers pada periode perdagangan 3–7 Agustus 2026. Capaian ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat pada pekan ini. IHSG ditutup naik 2,78 persen ke level 6.409,654 dari posisi 6.236,126 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini, terdapat tiga emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 50 persen, yakni PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE), PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), dan PT Karya Pacific Energy Tbk (IATA).

Sementara itu, saham PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX) menjadi emiten dengan penguatan paling terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini, dengan kenaikan 30,99 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (8/8/2026), berikut deretan saham top gainers pekan ini:

1. PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) melesat 71,21 persen ke Rp565.

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