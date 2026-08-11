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HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembali Pimpin AEI, Armand Fokus Perkuat Tata Kelola Emiten

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |15:54 WIB
Kembali Pimpin AEI, Armand Fokus Perkuat Tata Kelola Emiten
Armand Wahyudi Hartono kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). (foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Armand Wahyudi Hartono kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Dalam periode kepemimpinannya, Armand menegaskan AEI akan fokus memperkuat edukasi, advokasi, serta tata kelola perusahaan sesuai dengan kebutuhan para anggota.

Ia menyebut akan selalu terbuka untuk mendengarkan berbagai masukan dari perusahaan tercatat guna mengetahui kebutuhan utama para anggota. Menurutnya, hal itu akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program AEI ke depan.

"Kita akan terus melanjutkan fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh para anggota AEI itu sendiri," katanya saat ditemui usai acara Musyawarah Anggota AEI 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Armand menilai salah satu kebutuhan yang akan menjadi perhatian adalah edukasi mengenai tata kelola perusahaan serta pembaruan terkait berbagai regulasi yang berlaku di pasar modal.

"Bagaimana kita advokasi, mendengarkan dahulu semua masukan-masukan dan apa yang menjadi kebutuhan utama member dari Asosiasi Emiten tersebut. Misalnya mereka membutuhkan edukasi mengenai tata kelola, mengenai update-update mengenai peraturan, mengenai apa pun juga," lanjutnya.

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