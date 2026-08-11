Saham dan ETF AS Kini Jadi Incaran Investor RI

Minat investor Indonesia terhadap saham dan exchange-traded fund (ETF) kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. (Foto :Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Minat investor Indonesia terhadap saham dan exchange-traded fund (ETF) kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tren tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah investor aktif bertransaksi sekaligus meningkatnya minat investor pemula terhadap aset global.

Dalam tiga tahun terakhir jumlah investor saham AS yang aktif bertransaksi setiap bulan meningkat enam kali lipat. Pada periode yang sama, jumlah investor pemula di kelas aset tersebut tumbuh hingga 63 kali lipat.

Peningkatan minat tersebut menunjukkan bahwa investasi saham AS mulai menjangkau kelompok investor yang lebih luas. Sebanyak 38% investor saham AS di Indonesia berasal dari kota sekunder dan tersier. Investor di lebih dari 300 kota dan kabupaten di Indonesia juga telah mengakses investasi saham dan ETF AS.

Investasi Saham dan ETF AS Makin Diminati

Pertumbuhan minat terhadap aset global juga tercermin dari nilai dana kelolaan (AUM) saham dan ETF AS yang meningkat 19 kali lipat dalam tiga tahun terakhir.