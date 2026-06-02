Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mulai Investasi Saham dan Reksa Dana? Ikuti Promo Combo Cuan 50 dari MNC Sekuritas

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |15:18 WIB
Mulai Investasi Saham dan Reksa Dana? Ikuti Promo Combo Cuan 50 dari MNC Sekuritas
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Anda yang ingin mulai berinvestasi pasar modal misalnya saham atau reksa, saat ini adalah waktu yang tepat. MNC Sekuritas bekerja sama dengan MNC Bank dalam program Combo Cuan 50. 

Melalui program ini, investor baru dapat memperoleh bonus saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan membuka RDN MNC Bank melalui aplikasi MotionTrade. 

Syaratnya mudah, investor wajib untuk melakukan setoran awal minimal Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak RDN dinyatakan aktif.

Tak hanya itu, investor baru juga bisa mendapatkan bonus saldo tambahan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan gratis transfer BI-Fast sebanyak 100 kali selama 1 bulan pertama dengan membuka tabungan digital MNC Bank yaitu Motion Bonus. 

Adapun bonus tambahan sebesar Rp50.000 akan diperoleh jika nasabah mempertahankan saldo mengendap minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sejak tanggal pembukaan rekening hingga akhir bulan berikutnya.

Promo pembukaan rekening efek ini berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222065/mnc_sekuritas-uYDA_large.png
Jangan Lewatkan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Global Mediacom Tahap II Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219870/mnc_sekuritas-xGaV_large.png
Simak! IG Live MNC Sekuritas Hari Ini: Strategi Investasi di Tengah Ketidakpastian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219068/motiontrade-Wgx2_large.png
Recapital AM Hadirkan Promo Gas Dana Gemilang di MotionTrade dengan Total Reward Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218257/motionpay-9TN7_large.png
Liburan ke Luar Negeri Tanpa Ribet, MotionPay Hadirkan Fitur QRIS Cross-Border di Singapura hingga Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217721/mnc_sekuritas-zIc9_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Partisipasi Nasabah dalam Turnamen Padel Berskala Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216675/motiontrade-ouxr_large.png
Tips MotionTrade: Kenali Risiko Waran Terstruktur Sebelum Berinvestasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement