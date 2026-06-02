Jangan Lewatkan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Global Mediacom Tahap II Tahun 2026

JAKARTA - Instrumen obligasi dan sukuk ijarah masih menjadi pilihan bagi investor yang mengutamakan pendapatan berkala dan profil risiko yang relatif terukur.

Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Tahap II Tahun 2026, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menawarkan obligasi dan sukuk ijarah dengan tingkat kupon dan cicilan imbalan yang menarik, yakni 7,03% per tahun untuk tenor 3 tahun, 7,32% per tahun untuk tenor 5 tahun, serta 7,50% per tahun untuk tenor 7 tahun.

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarahnya adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo).

Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Adapun jadwal penawarannya sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum: 2 Juni 2026

Tanggal Penjatahan: 3 Juni 2026

Pembayaran dari Investor: 4 Juni 2026

Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 5 Juni 2026

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 8 Juni 2026