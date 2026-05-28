MNC Sekuritas dan Gerbangtara Dorong Literasi Investasi Perempuan Lewat SPM Kartini Online Summit 2026

JAKARTA – Kesenjangan literasi keuangan antar gender masih menjadi tantangan di Indonesia. Banyak perempuan telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, namun belum seluruhnya memahami cara mengelola keuangan dan memanfaatkan instrumen investasi secara optimal.

Menjawab tantangan tersebut, MNC Sekuritas bersama Gerbangtara (Gerakan Bangun Nusantara) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar Kartini Online Summit 2026 "Sekolah Pasar Modal Level 1 dan Pembukaan Akun Investasi" secara daring pada Selasa (26/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra dan Deputi Kepala Wilayah BEI Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Aldila Bandaro.

Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan MNC Sekuritas bersama dengan Gerbangtara untuk meningkatkan literasi keuangan perempuan Indonesia sekaligus memperluas akses terhadap instrumen investasi yang legal, aman, dan terjangkau. Berdasarkan profil peserta yang terdaftar, peserta didominasi oleh perempuan berusia 18–24 tahun.

Ketua Yayasan Gerbangtara sekaligus CEO Enable Project Aie Natasha menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan di daerah dan komunitas akar rumput.

“Bagi perempuan di daerah, di komunitas kecil, di tempat-tempat yang mungkin jauh dari pusat perhatian, mimpi mereka sama besarnya, hanya saja jalannya sering kali lebih panjang. Karena itu, melalui Kartini Online Summit ini, kita ingin menghadirkan ruang yang bukan hanya inspiratif bagi segelintir orang, tetapi inklusif dan nyata bagi banyak orang. Ruang yang membuka pintu kesempatan, dan ruang yang mengingatkan bahwa tidak ada perempuan yang terlalu kecil untuk memimpin dan bermimpi,” ujar Aie Natasha.