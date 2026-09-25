Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |08:25 WIB
Utang Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Hari Ini
Utang Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) jatuh tempo pada hari ini Jumat (25/9/2026). Nilai cicilan pertama tersebut mencapai Rp37,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara untuk melunasi kewajiban utang Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp37,7 triliun.

Kewajiban Rp37,7 triliun yang mencakup porsi pokok dan bunga utang ini merupakan bagian dari struktur pembiayaan KDKMP berplafon sekitar Rp240 triliun yang disalurkan melalui konsorsium kredit sindikasi Himbara. Skema penarikan serta penyaluran dana tersebut dijalankan pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.

Suahasil menegaskan bahwa ketersediaan dana dari APBN sudah disiapkan sejak awal perancangan postur anggaran, sehingga isu gagal bayar dipastikan tidak akan terjadi.

"Jatuh tempo KDMP, saya sampaikan untuk pembayaran utang pembangunan KDMP, telah dianggarkan APBN. Anggarannya ada, dari sejak membuat APBN, anggarannya tersedia, pasti dibayar karena sudah ada anggarannya, sepanjang tahun," kata Suahasil dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243942/kopdes-Hl87_large.jpg
Segini Gaji, Tunjangan dan Jadwal Mulai Kerja Manajer Koperasi Desa Merah Putih 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243857/kopdes-G8li_large.jpg
Perpres Terbit, Manajer Kopdes Merah Putih Segera Bekerja hingga Stok Minyakita-LPG 3 Kg Dijamin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243477/kopdes-vdD0_large.jpg
Manajer Kopdes Merah Putih Berstatus Pegawai BUMN, Penempatan hingga Hak yang Didapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242695/kopdes-Qiu4_large.jpg
Penempatan 28.626 Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3241120/purbaya-bCv0_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Kopdes Merah Putih, Purbaya Pastikan Cicilan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236944/purbaya-FvzB_large.jpg
Dony Oskaria Sebut Utang Kopdes Rp240 Triliun di Himbara Dijamin Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement