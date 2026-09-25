Utang Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Hari Ini

JAKARTA - Utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) jatuh tempo pada hari ini Jumat (25/9/2026). Nilai cicilan pertama tersebut mencapai Rp37,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara untuk melunasi kewajiban utang Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp37,7 triliun.

Kewajiban Rp37,7 triliun yang mencakup porsi pokok dan bunga utang ini merupakan bagian dari struktur pembiayaan KDKMP berplafon sekitar Rp240 triliun yang disalurkan melalui konsorsium kredit sindikasi Himbara. Skema penarikan serta penyaluran dana tersebut dijalankan pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.

Suahasil menegaskan bahwa ketersediaan dana dari APBN sudah disiapkan sejak awal perancangan postur anggaran, sehingga isu gagal bayar dipastikan tidak akan terjadi.

"Jatuh tempo KDMP, saya sampaikan untuk pembayaran utang pembangunan KDMP, telah dianggarkan APBN. Anggarannya ada, dari sejak membuat APBN, anggarannya tersedia, pasti dibayar karena sudah ada anggarannya, sepanjang tahun," kata Suahasil dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).