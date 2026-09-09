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HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bentuk Satgas Kopdes Merah Putih, Purbaya Pastikan Cicilan Aman

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |20:02 WIB
Prabowo Bentuk Satgas Kopdes Merah Putih, Purbaya Pastikan Cicilan Aman
Prabowo Bentuk Satgas Kopdes Merah Putih, Purbaya Pastikan Cicilan Aman (Foto: Purbaya/Okezone)
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JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto resmi memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga. 

Langkah ini disepakati dalam pertemuan tertutup antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Purbaya mengatakan bahwa Satgas dibentuk untuk mengoptimalkan potensi KDKMP sekaligus memperkuat perannya dalam menopang sistem logistik nasional dan distribusi barang subsidi.

“Tadi kami bertiga setuju, sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” ujar Purbaya.

Salah satu tugas utama Satgas adalah memastikan rantai pasok barang-barang tertentu berjalan secara eksklusif melalui jaringan KDKMP di tingkat desa dan kelurahan.

“Termasuk penyaluran barang-barang di sana dipastikan hanya lewat Kopdes Merah Putih, sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia,” jelas Purbaya.

Di sisi pembiayaan, Purbaya memastikan mekanisme pembayaran cicilan KDKMP disalurkan langsung ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan resmi dari Menteri Koperasi.

“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Purbaya.

 

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